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В Азовском море российские пограничники досматривают все следующие в Мариуполь судна
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В Азовском море российские пограничники досматривают все следующие в Мариуполь судна 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. По данным соседнего государства, начиная с 30 апреля российские пограничники досматривают все невоенные судна, следующие в Мариупольский порт.
— Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины, — говорится в официальном сообщении погранслужбы Украины.
Так, за последние 3 дня были досмотрены 4 судна, следующие в Мариуполь из Израиля и Италии. В составе экипажей теплоходов находились, в том числе, иностранные граждане — подданные Турции, Грузии, Египта, Нигерии, Болгарии.
Как отмечают эксперты, новая политика России в акватории Азовского моря связана с инцидентом с зарегистрированным в Крыму судном «Норд», экипаж которого был задержан 25 марта этого года. Позицию Киева в этом деле в Москве охарактеризовали как «издевательство над российскими гражданами».
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