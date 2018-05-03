В Азовском море российские пограничники досматривают все следующие в Мариуполь судна 

Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. По данным соседнего государства, начиная с 30 апреля российские пограничники досматривают все невоенные судна, следующие в Мариупольский порт.
— Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины, — говорится в официальном сообщении погранслужбы Украины.
Так, за последние 3 дня были досмотрены 4 судна, следующие в Мариуполь из Израиля и Италии. В составе экипажей теплоходов находились, в том числе, иностранные граждане — подданные Турции, Грузии, Египта, Нигерии, Болгарии.