Киев: Россия начала «жесткую политику» задержания следующих в Мариуполь судов

Госпогранслужба Украины отмечает, что при этом никаких претензий командам Россия не высказывает

Госпогранслужба Украины обвинила Россию в начале жесткой политики задержания и досмотра судов в Азовском море, которые следуют в мариупольский порт. Останавливаются как украинские суда, так и суда других стран. При этом никаких замечаний командам не следует.

«Страна-агрессор взялась за досмотр судов, следующих в Украину. Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Судна, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации судовой команды», — говорится в официальном заявлении Госпограслужбы Украины на сайте ведомства.

В документе также отмечается, что россияне проводят «жесткую политику задержания и досмотра судов», не предъявляя затем никаких замечаний. При этом некоторые суда досматриваются не по одному разу.

Грузии, Египта, В заявлении сообщается, что 30 апреля сторожевой корабль ФСБ РФ задержал теплоход, следовавший в мариупольский порт, в команде которого были граждане Турции Нигерии . В тот же день был остановлен теплоход, следовавший из Ашдода в Мариуполь . А 1 мая российские пограничники, по данным украинской стороны, остановили болгарский теплоход, который направлялся из из Ногаро в Мариуполь. И, наконец. 2 мая было остановлено панамское судно с грузино-турецким экипажем, следовавшее из Италии в Украину.

Напомним, что 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили российское судно «Норд». Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана — уголовное.