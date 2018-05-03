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Киев: Россия начала «жесткую политику» задержания следующих в Мариуполь судов
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Киев: Россия начала «жесткую политику» задержания следующих в Мариуполь судов 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Госпогранслужба Украины отмечает, что при этом никаких претензий командам Россия не высказывает
Госпогранслужба Украины обвинила Россию в начале жесткой политики задержания и досмотра судов в Азовском море, которые следуют в мариупольский порт. Останавливаются как украинские суда, так и суда других стран. При этом никаких замечаний командам не следует.
«Страна-агрессор взялась за досмотр судов, следующих в Украину. Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Судна, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации судовой команды», — говорится в официальном заявлении Госпограслужбы Украины на сайте ведомства.
В документе также отмечается, что россияне проводят «жесткую политику задержания и досмотра судов», не предъявляя затем никаких замечаний. При этом некоторые суда досматриваются не по одному разу.
В заявлении сообщается, что 30 апреля сторожевой корабль ФСБ РФ задержал теплоход, следовавший в мариупольский порт, в команде которого были граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии. В тот же день был остановлен теплоход, следовавший из Ашдода в Мариуполь. А 1 мая российские пограничники, по данным украинской стороны, остановили болгарский теплоход, который направлялся из из Ногаро в Мариуполь. И, наконец. 2 мая было остановлено панамское судно с грузино-турецким экипажем, следовавшее из Италии в Украину.
Напомним, что 25 марта в Азовском море украинские пограничники остановили российское судно «Норд». Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана — уголовное.
После этого Росрыболовство и ФСБ РФ создали оперативную группу для борьбы с пиратством в Азовском море, кроме этого было решено сопровождать российские рыболовецкие суда.
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