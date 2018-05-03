Россия начала останавливать в Азовском море следующие на Украину суда — ГПСУ

«Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины », — говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Грузии, Египта, Так, 30 апреля, следовавший в Мариупольский теплоход (в команде — граждане Турции Нигерии ), во время прохождения Керченского пролива был остановлен пограничным сторожевым кораблем ФСБ РФ . Российскими пограничниками был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов команды. Замечаний со стороны пограничников РФ не последовало, говорится в обнародованном в четверг утром сообщении Госпогранслужбы Украины.

По ее данным, в тот же день таким же образом был остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) — Украина ( Мариуполь ), его команда состояла из украинцев.

1 мая пограничники РФ остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа — граждане Болгарии), направлявшийся по маршруту Италия (Ногаро) — Украина (Мариуполь), говорится в информации.

При этом некоторые суда проверяют по несколько раз, утверждают в Киеве.

2 мая представителями РФ было остановлено судно под флагом Панамы (команда в составе граждан Турции и Грузии), следовавшее по маршруту Италия (Маргера) — Украина (Мариуполь).

Ситуация в общем для России и Украины Азовском море обострилась после того, как 25 марта сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали судно «Норд», шедшее под российским флагом. Причиной задержания стало нахождение «Норда» в украинских водах Азовского моря. «Судно „Норд“ остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки было установлено, что оно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым . Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь », — говорилось в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Судно было арестовано, а в отношении членов экипажа «Норда» были заведены административные дела, против капитана — уголовное. Украинские правоохранители всячески препятствовали выезду моряков на родину. В Москве эти действия украинских властей были квалифицированы как издевательство над российскими гражданами.

Позднее, в начале апреля Росрыболовством и ФСБ РФ был сформирована оперативная группа для работы в Азовском море. Руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев заявил, что «оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины уже начала действовать на Азовском море».

Также решено было сопровождать российские рыболовные суда, чтобы предотвращать провокации со стороны украинских властей.