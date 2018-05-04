Госавтоинспекторы Майкопа присоединились к акции «Георгиевская лента»

С 1 мая все сотрудники органов внутренних дел республики заступили на службу с Георгиевскими лентами.

Для каждого из полицейских — это память о подвиге воинов, дедов и прадедов, отдавших свои жизни на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

«В канун Дня Победы сотрудники Госавтоинспекции Майкопа совместно с ЮИДовцами провели патриотическую акцию. Они вручали водителям и пешеходам Георгиевские ленты, рассказывали об истории ее появления. Пешеходы и водители узнали, что черные полосы на ленте олицетворяют дым, а оранжевые — пламя войны. Георгиевская лента подчеркивает героизм, отвагу и доблесть всех тех, кто встал на защиту своей Родины», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее

Госавтоинспекторы, пользуясь случаем, пожелали собеседникам счастливого пути и призвали соблюдать Правила дорожного движения.