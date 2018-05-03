Макфол: Запад не должен упустить Украину

Майкл Макфол. Запад не должен упустить Украину , заявил в своей статье для The Washington Post​ бывший посол в России

«Нам просто необходимо поддержать хрупкую украинскую демократию, — пишет автор. — Это должно выражаться в первую очередь в активном спонсировании проектов по борьбе с дезинформацией внутри Украины, а также основательных международных усилиях по наблюдению за выборами, которые состоятся уже через год».

Свой материал Макфол подготовил по результатам визита в Киев. Там он пообщался с депутатами парламента, встретился с лидерами неправительственных организаций, навестил руководителей ведущих СМИ страны. Чиновник всерьёз опасается, что украинский народ, который в своей основной массе никогда не поддерживал действия властей, рано или поздно может попытаться предпринять усилия по смене курса в целях сближения с Россией. «Многие украинцы сказали мне на этой неделе, что эти выборы будут наиболее решающими и самыми опасными в постсоветской истории Украины», — пишет автор.