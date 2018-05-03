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Макфол: Запад не должен упустить Украину
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Макфол: Запад не должен упустить Украину 

Парламентская газета 42 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Запад не должен упустить Украину, заявил в своей статье для The Washington Post​ бывший посол в России Майкл Макфол.
«Нам просто необходимо поддержать хрупкую украинскую демократию, — пишет автор. — Это должно выражаться в первую очередь в активном спонсировании проектов по борьбе с дезинформацией внутри Украины, а также основательных международных усилиях по наблюдению за выборами, которые состоятся уже через год».
Свой материал Макфол подготовил по результатам визита в Киев. Там он пообщался с депутатами парламента, встретился с лидерами неправительственных организаций, навестил руководителей ведущих СМИ страны. Чиновник всерьёз опасается, что украинский народ, который в своей основной массе никогда не поддерживал действия властей, рано или поздно может попытаться предпринять усилия по смене курса в целях сближения с Россией. «Многие украинцы сказали мне на этой неделе, что эти выборы будут наиболее решающими и самыми опасными в постсоветской истории Украины», — пишет автор.
В «развитии демократии» на Украине должны участвовать не столько США, чей бюджет, видимо, уже не позволяет спонсировать марионеточных лидеров по всему миру, сколько остальной «цивилизованный мир», который, по мнению автора, вместо активных действий и помощи на данный момент является просто-напросто сторонним наблюдателем. «Западным демократическим лидерам уже сейчас необходимо активизироваться и начать работать над новым пакетом экономических, военных и политических мер помощи, — пишет Макфол. — Следующему демократически избранному президенту нужна поддержка». По словам автора статьи, особое внимание следует уделить работе с общественным мнением.
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