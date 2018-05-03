На Украине переименуют две области

Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей страны. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

Вятрович отметил, что на данный момент правительство "декоммунизировало" около тысячи топонимов, а в ближайшем будущем будут изменены названия еще 9 населенных пунктов.

"Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей", — подчеркнул он.

Для этого Киев должен внести соответствующие изменения в Конституцию, добавил Вятрович. По его словам, необходимое для запуска данного процесса количество депутатских подписей уже собрано.

Вятрович известен своей борьбой с "коммунистическим прошлым" Украины. Он является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. После его принятия на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.