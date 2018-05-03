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У Савченко начали крошиться зубы
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У Савченко начали крошиться зубы 

Рамблер 54 минуты назад
У депутата Верховной рады Надежды Савченко начали крошиться зубы. Об этом сообщила ее сестра Вера, передает Life.ru.
По словам Веры Савченко, Надежда голодает уже 42-й день. В организме нардепа не хватает кальция, начали крошиться зубы.
«Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, это проблема», — рассказала сестра Савченко.
>> Сестру Савченко допрашивают в СБУ
Генпрокуратура Украины подозревает Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады с использованием гранат, автоматов и миномета.
Комментарии39  Ещё 11 источников 
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