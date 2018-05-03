У Савченко начали крошиться зубы

По словам Веры Савченко, Надежда голодает уже 42-й день. В организме нардепа не хватает кальция, начали крошиться зубы.

«Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, это проблема», — рассказала сестра Савченко.