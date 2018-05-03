У Савченко начали крошиться зубы 

У депутата Верховной рады Надежды Савченко начали крошиться зубы. Об этом сообщила ее сестра Вера, передает Life.ru.
По словам Веры Савченко, Надежда голодает уже 42-й день. В организме нардепа не хватает кальция, начали крошиться зубы.
«Стоматолог сказал, что ей нужны антибиотики, но ей их нельзя, если человек голоден, это проблема», — рассказала сестра Савченко.
Генпрокуратура Украины подозревает Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады с использованием гранат, автоматов и миномета.