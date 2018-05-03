Сестру Савченко допрашивают в СБУ в качестве свидетеля

"Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится опрос ее в качестве свидетеля. На 14.00 (совпадает с мск) туда иду я. А тем временем Надежда голодает 42 день", — написала Проторченко на своей странице в Facebook.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.