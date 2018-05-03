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Сестру Савченко допрашивают в СБУ
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Сестру Савченко допрашивают в СБУ в качестве свидетеля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
депутата Верховной рады Надежды Савченко Веру допрашивают в киевском управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в качестве свидетеля, сообщила в четверг пресс-секретарь парламентария Татьяна Проторченко.
"Вера Савченко сейчас находится в СБУ, где проводится опрос ее в качестве свидетеля. На 14.00 (совпадает с мск) туда иду я. А тем временем Надежда голодает 42 день", — написала Проторченко на своей странице в Facebook.
По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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