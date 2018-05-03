Порошенко удивил новым меню силовиков

Украинский президент Петр Порошенко продемонстрировал новый рацион силовиков, разработанный по натовским стандартам.

«Семь различных комплексных рационов на семь дней недели. Отныне если военнослужащий находится не возле полевой кухни, он все равно имеет возможность получить полноценное, качественное и сбалансированное питание», — написал Порошенко в Facebook.

По словам главы украинского государства, в новое меню входят первое и второе блюда, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе.

Он отметил, что нынешний рацион «просто невозможно сравнить с предыдущими образцами, которые даже близко не имели такого разнообразия и такого качества».

«Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу», — добавил президент Украины.

Ранее министерство обороны Украины предлагало внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих ВСУ, согласно которым предполагается возможность замены мясных продуктов на молоко, кисломолочные продукты и простоквашу.

На Украине неоднократно сообщалось о проблемах с питанием военных. Так, в ноябре в ходе проверки в курсантской столовой Харьковского национального университета Воздушных сил Украины им. Кожедуба в пище были обнаружены черви и тараканы.