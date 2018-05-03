Лебедев: не пускать российских журналистов на финал Лиги чемпионов — это абсурд

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Анорексия Липницкой — скромная цена за успех в спорте, славу и деньги