Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал тот факт, что российским журналистам ограничат попадание на финальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль», который пройдёт в Киеве 26 мая.
«Позиция властей Украины о недопуске российских журналистов на финал Лиги чемпионов в Киеве не имеет ничего общего со спортом. Это политическое решение. Так же, как в прошлом году они не допустили представительницу России на Евровидение. Теперь всех, кто побывал на территории Крыма, заносят в чёрные списки, и им запрещается въезд на Украину. Это не только политики и бизнесмены из России, но из Германии, Италии и других стран.
Мы не можем повлиять на политическую позицию Украины. Можем написать жалобу в ФИФА и УЕФА рассказать о дискриминации российских журналистов, о невозможности приехать и освещать одно из важнейших футбольных соревнований. Уверен, что ФИФА и УЕФА ничего в этом вопросе делать не будет. Нужно дождаться следующих президентских выборов на Украине и надеяться на изменение позиции власти. Надеюсь, хотя бы такие мелочные вопросы, как недопуск журналистов или людей, посещавших Крым, отпадут. Миллионы украинцев ездят отдыхать в Крым, ну так пусть их обратно тогда тоже не пускают. Не пускать российских журналистов на финал Лиги чемпионов — это абсурд. Есть придурковатость украинской власти в некоторых вопросах», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.