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Украина переименует две области
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Украина переименует две области 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На Украине могут быть переименованы две области в ходе «декоммунизации». Об этом заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью украинскому изданию «Обозреватель».
Как подчеркнул Вятрович, на очереди — переименование двух областей на Украине. При этом он не уточнил каких, однако, можно сделать вывод, что одна из них — Днепропетровская, которая должна будет стать Сечеславской. По крайней мере, законопроект об этом был внесен в Раду в конце апреля.
Также Вятрович отметил, что в рамках декоммунизации уже изменены около тысячи топонимов, а в недалеком будущем окажутся переименованы еще девять населенных пунктов и две области.
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