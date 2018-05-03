Украина переименует две области

На Украине могут быть переименованы две области в ходе «декоммунизации». Об этом заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Как подчеркнул Вятрович, на очереди — переименование двух областей на Украине. При этом он не уточнил каких, однако, можно сделать вывод, что одна из них — Днепропетровская, которая должна будет стать Сечеславской. По крайней мере, законопроект об этом был внесен в Раду в конце апреля.

Также Вятрович отметил, что в рамках декоммунизации уже изменены около тысячи топонимов, а в недалеком будущем окажутся переименованы еще девять населенных пунктов и две области.