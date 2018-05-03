Скоро на Украине могут переименовать две области

Как следует решить проблему ромов в Киеве? Как обстоят дела с декоммунизацией на Украине ? Снесены ли все памятники Ленину? Переименованы ли все населенные пункты, носящие «коммунистические» названия? Когда 8 марта и 9 мая станут рабочими днями? Как быть с ностальгирующими по Союзу гражданами Украины, которые выйдут на улицы с красными флажками и георгиевскими ленточками? Как быть с гражданами Украины, которые по-прежнему ездят в Крым и на заработки в Россию ? Следует ли запретить на Украине всю русскоязычную литературу? И, наконец, нужна ли стране автокефальная церковь? На эти вопросы «Обозревателя» ответил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович

«Обозреватель»: Как вы расцениваете ситуацию с ромами (27 апреля в Киеве неизвестные сожгли дом семьи ромов — прим. ред.)? Можно ли назвать это проявлением нацизма на Украине?

Владимир Вятрович: Я считаю, что любыми делами, касающимися того, что называется наведением порядка, на Украине должны заниматься исключительно правоохранительные органы . Только правоохранительные органы имеют монополию на насилие. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что любое обвинение кого бы то ни было по этнической принадлежности являются абсолютно некорректными и могут приводить к нарушению прав людей.

— Как, по-вашему, следовало бы разрешить проблему?

— Мне трудно сказать. Но в любом случае этот вопрос должна решать власть и правоохранительные органы.

— Как решился вопрос с 8 марта и 9 мая в плане того, чтобы сделать их не выходными, а рабочими днями?

— К сожалению, пока все остается без изменений. Мы до сих пор не получили поддержки нашего Министерства культуры. Поэтому в этом году изменения, которые мы считаем необходимым, не будут введены.

— По вашей информации, остались ли на Украине памятники Ленину? Или все уже демонтированы?

— Насколько нам известно, в населенных пунктах, которые контролируются украинской властью, таких памятников уже нет. Но, к сожалению, не существует реестра всех памятников Ленину, установленных на территории Украины, поэтому, возможно, в каких-то населенных пунктах они остались.

— А что касается топонимов? На каком этапе находится процесс их декоммунизации?

— Переименовано около тысячи, осталось еще 9 населенных пунктов, которые мы выявили. Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того чтобы запустить этот процесс.

— 9 мая наверняка будут люди, которые выйдут на улицы с коммунистической символикой, красными флажками или чем-то подобным. Как следует поступать с ними?

— Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности. 9 мая не является выходным днем для выполнения законов Украины. Этот день требует реализации закона в полной мере и без исключений.

— Вы знаете, что в настоящее время решается вопрос о коллаборантах. На ваш взгляд, как государству Украина следует поступать с коллаборантами, проживающими в Крыму и на Донбассе?

— Это вопрос достаточно серьезной дискуссии и серьезного изучения. Очевидно, что нужно говорить о разных уровнях коллаборации — есть те, кто сознательно реализует оккупационную политику, и те, кто делает это под принуждением. Не существует универсального ответа, это очень серьезная проблема. Я думаю, что украинское государство должно делать все, чтобы дать оценку преступлениям, которые совершаются оккупантами на украинской территории, чтобы в последствии привлекать виновных к ответственности.

— А как быть с теми гражданами Украины, которые продолжают ездить в Крым на отдых и в Россию — на заработки?

— Опять же, если мы говорим о поездках в Крым или на заработки в Россию, есть соответствующее законодательство. Если это является грубым нарушением закона, привлекать к ответственности.

— По вашему мнению, следует ли запретить на Украине всю русскоязычную литературу?

— Не думаю, что нам следует запретить на Украине всю русскоязычную литературу.

— И последний вопрос — об автокефалии Православной церкви на Украине. Как вы в целом относитесь к этой идее?

— Я положительно отношусь к тому, чтобы Украина имела свою независимую национальную церковь, и надеюсь, что это стремление будет реализовано.

МИД России считает, что автокефалия якобы может послужить причиной раскола в украинском обществе

— Мы уже слышали о том, что возрождение украинского языка может расколоть Украину, и что декоммунизация может расколоть Украину. Но на самом деле Украину раскалывает только российское влияние. Создание собственной национальной церкви — это избавление от одного из каналов российского влияния, так что я не думаю, что возникнут причины для раскола Украины. Скорее, наоборот.