На Украине переименуют две области

Владимир Вятрович. Переименование двух областей анонсировал директор Института национальной памяти Украины

Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал о переименовании двух областей страны. Об этом он заявил «Обозревателю».

По его словам, на данный момент правительство «декоммунизировало» около тысячи топонимов, и вскоре будут изменены названия еще девяти населенных пунктов. Однако директор не уточник, какие именно регионы будут переименованы.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — добавил он.

Киеву еще предстоит внести изменения в Конституцию, отметил Вятрович, а необходимое количество подписей депутатов для запуска процесса уже было набрано. Накануне стало известно, что в Раду был внесен законопроект, предлагающий переименовать Днепропетровскую в Сечеславскую область.

Вятрович является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики, после принятия которого на Украине переименовали ряд городов, улиц, а также были снесены многие памятники.