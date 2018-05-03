Ещё
На Украине переименуют две области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине переименуют две области 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Переименование двух областей анонсировал директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал о переименовании двух областей страны. Об этом он заявил «Обозревателю».
По его словам, на данный момент правительство «декоммунизировало» около тысячи топонимов, и вскоре будут изменены названия еще девяти населенных пунктов. Однако директор не уточник, какие именно регионы будут переименованы.
«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей», — добавил он.
Киеву еще предстоит внести изменения в Конституцию, отметил Вятрович, а необходимое количество подписей депутатов для запуска процесса уже было набрано. Накануне стало известно, что в Раду был внесен законопроект, предлагающий переименовать Днепропетровскую в Сечеславскую область.
Вятрович является одним из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики, после принятия которого на Украине переименовали ряд городов, улиц, а также были снесены многие памятники.
ТК «Звезда»: последние новости
Украинцев на родине раскритиковали за отдых в Крыму В ЛНР предотвратили масштабную диверсию Киева Неонацист из Австралии рассказал, как воевал в Донбассе
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы33
В Сирии разбился российский истребитель607
Полномочия Медведева передадут Кудрину1002
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов66
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка119
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
00:43
Москву перекроют из-за репетиции Парада Победы
Новости Москвы
01:57
В Москву придет похолодание
Общество Новости Москвы
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:55
Пугачева распекла изменившегося Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение