Ещё
Украинские представители в СНГ не торопятся исполнять решение СНБО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские представители в СНГ не торопятся исполнять решение СНБО 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет агентство «Интерфакс-Запад», сообщил первый секретарь украинского представительства Вадим Ткачук в четверг.
«Пока работаем в обычном режиме, ждем соответствующих решений. На данной момент больше, чем вчера заявил президент (Украины Петр Порошенко — ред.), сказать не можем», — отметил Ткачук.
По словам собеседника, процедура отзыва сотрудников представительства достаточно простая. «МИД принимает решение, издает внутренний распорядительный документ и сотрудники уезжают. Это как обычная ротация», — сказал он.
При этом Ткачук напомнил, что еще в 2014 году основные представители Украины по квотным должностям были уже отозваны. «Сейчас о представителях можно говорить как о сотрудниках постпредства. Тем не менее, подождем, пока будет решение МИД», — подытожил он.
Как сообщалось, накануне Порошенко заявил, что Киев прекратит свое участие в координационных органах СНГ, и попросил министерство иностранных дел подготовить соответствующие предложения по отзыву украинских представителей.
Украина.ру: последние новости
ЛНР предотвратила диверсию СБУ Подозреваемого в избиении Найема объявили в розыск Австралийский неонацист рассказал о своем разочаровании от службы на стороне ВСУ в Донбассе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину642
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка39
Еще один мессенджер заблокируют в России132
В центре Москвы произошла драка со стрельбой52
Пока вы спали: 103 года строгого режима9
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение