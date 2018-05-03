Украинские представители в СНГ не торопятся исполнять решение СНБО

Об этом, как пишет агентство «Интерфакс-Запад», сообщил первый секретарь украинского представительства Вадим Ткачук в четверг.

«Пока работаем в обычном режиме, ждем соответствующих решений. На данной момент больше, чем вчера заявил президент ( Украины Петр Порошенко — ред.), сказать не можем», — отметил Ткачук.

По словам собеседника, процедура отзыва сотрудников представительства достаточно простая. « МИД принимает решение, издает внутренний распорядительный документ и сотрудники уезжают. Это как обычная ротация», — сказал он.

При этом Ткачук напомнил, что еще в 2014 году основные представители Украины по квотным должностям были уже отозваны. «Сейчас о представителях можно говорить как о сотрудниках постпредства. Тем не менее, подождем, пока будет решение МИД», — подытожил он.

Как сообщалось, накануне Порошенко заявил, что Киев прекратит свое участие в координационных органах СНГ, и попросил министерство иностранных дел подготовить соответствующие предложения по отзыву украинских представителей.