Украина пытается найти в Европе альтернативу РФ для переработки отработавшего топлива АЭС

КИЕВ, 3 мая. / ТАСС /. Украинский оператор атомных электростанций компания «Энергоатом» подписала контракт с французским предприятием Orano, который предполагает возможность переработки отработавших топливных кассет российского производства на АЭС Украины . Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинской компании.

"НАЭК «Энергоатом» подписал контракт с компанией Orano на проведение оценки возможности практической реализации услуг по переработке отработавших топливных сборок с украинских реакторов типа ВВЭР-1000 на заводе Ла-Аг ( Франция )", — сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что после завершения эксплуатации в энергетическом реакторе отработавшее ядерное топливо содержит 96% материалов, подлежащих вторичной переработке, и 4% конечных отходов. «Процесс, реализованный на заводе в Ла-Аг компании Orano, заключается в выделении материалов, пригодных для повторного применения для выработки электроэнергии, из конечных отходов, подвергающихся безопасной и надежной переработке и упаковке», — заявили в «Энергоатоме». Старший исполнительный вице-президент подразделения по переработке Orano Паскаль Аубре отметил, что договоренность «проложит путь для переработки украинского отработавшего топлива французским сектором переработки».

В настоящее время отработавшее топливо реакторов ВВЭР-1000 Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС вывозится в РФ с целью временного хранения и частичной переработки. Кроме того, в Россию также вывозится топливо реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС. Ожидается, что продукты переработки топлива в виде остеклованных высокоактивных отходов начнут возвращаться из России на Украину в ближайшие несколько лет.

Киев также реализует проект по строительству централизованного хранилища сборок ВВЭР-1000 в чернобыльской зоне отчуждения. Этим украинская сторона намерена сэкономить средства, которые Киев платит РФ за хранение отработанного топлива (ориентировочно до $200 млн в год). Запорожская АЭС на Украине имеет собственное пристанционное хранилище топливных сборок.