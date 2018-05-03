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Украинские военные получат новый рацион
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Украинские военные получат новый рацион 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Наші військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. 7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками. Я вже не кажу про ті часи, коли сам проходив строкову службу 🙂 #НоваАрмія pic.twitter.com/rdJYHshWWw
— Петро Порошенко (@poroshenko) May 3, 2018
Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу​ 🙂
Петр Порошенко
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