Украинские военные получат новый рацион

Наші військові на Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО . 7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками. Я вже не кажу про ті часи, коли сам проходив строкову службу 🙂 #НоваАрмія pic.twitter.com/rdJYHshWWw

— Петро Порошенко (@poroshenko) May 3, 2018

Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу​ 🙂