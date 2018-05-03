Кому вода, а кому война. Украина грозит России речным «замком»

Украинское министерство инфраструктуры в очередной раз отличилось. Теперь ему помешали российские суда, которые бороздят водную гладь незалежных рек. Как бы не дошло дело до перекапывания самих водных артерий. Думаете — фантастика?

Украина собралась воевать с Россией на всех фронтах. Если по-взрослому, то во всех сферах: в небе, на суше и воде. Правительство незалежной поддержало инициативу министерства инфраструктуры Украины, которая на первый взгляд выглядела безумной: запретить российским судам входить во внутренние воды страны. Доводы у чиновников "железные": суда "агрессора", то есть России, не должны бороздить украинские реки. На реках ведь находятся важные объекты инфраструктуры, а тут подвижные объекты "врага" на водной глади. Из недосказанного — российские суда могут не только разведку провести, но и нести на борту что-то опасное — например, взрывчатку.

В итоге самый мирный вид транспорта превратился в "угрозу" для жизни Украины. А ведь речные суда ничего военно-стратегического уже давно не перевозят. Их удел — сыпучие грузы: песок, щебенка, зерно, а еще нефть и нефтепродукты. Когда с берега смотришь на проплывающие баржи и теплоходы, то они всегда вызывают умиротворение. И удивительно, что на Украине они вызвали такую сильную тревогу.

Но дело, видать, не в самих судах, а в том, что они российские. Сделать еще одну гадость соседке — весьма популярное занятие в незалежной. Причем чиновники все просчитали — доход за транзит судов невелик, а вот его запрет — вполне впечатляющая акция. Кураторы оценят! Причем не страшат даже ответные санкции со стороны России, хотя они могут быть весьма чувствительны. Взять хотя бы Керченский пролив. По факту он стал полностью российским, то есть его воды теперь можно считать по сути дела внутренними. Допустим, Россия возьмет и ограничит проход украинских судов через пролив. Тем более, когда там появился по-настоящему стратегический для страны крымский мост.

Но украинские власти надеются, а, возможно, даже уверены, что этого не произойдет. Мировое сообщество не допустит! Но оно много чего могло не допустить, но почему-то этого не сделало. Причем Киев уверенно идет по пути обрывания практически всех инфраструктурных связей с Россией. Помните, с какой "радостью" там была подана новость о том, что в Воронежской области построена железная дорога в обход украинской территории. Министр инфраструктуры Владимир Омелян бойко заявил, что убытки от этого проекта для Украины составят "всего одну гривну". Тогда же чиновником была озвучена идея вообще запретить железнодорожное сообщение с Россией — как грузовое, так и пассажирское.

Только во всем этом "обрывании" связей есть один серьезный диссонанс. Украина ни в какую не хочет расстаться со своей функцией транзитера российского газа. Хотя, казалось бы, это надо сделать в первую очередь — голубое топливо "агрессора" денно и нощно пронзает тело свободной Украины. А ведь технологии не стоят на месте — вдруг Россия пошлет по трубам умных нанороботов-шпионов, которые просканируют какие-нибудь большие тайны?.. Конечно, всем понятно, почему так дорог Киеву газовый транзит. Но стоит ли так надеяться, что Украине удастся провисеть еще долго на всего лишь одной "ниточке", связывающей с Россией. Она все равно рано или поздно оборвется, если других нитей не осталось.

Поэтому не удивляйтесь, если в будущем украинских чиновников посетят еще другие "обрывательные" идеи. Например, перекрыть вообще реки, которые вытекают или втекают на территорию Украины. А то нехорошо, если украинская рыба возьмет, да заплывет к "агрессору". Такие ресурсы пропадут. Да и опыт по перекапыванию водных артерий уже имеется. Ведь перекрыли Северо-Крымский канал и не поморщились.