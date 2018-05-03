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Лавров: Украина де-факто утратила независимость
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Лавров: Украина де-факто утратила независимость 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Украина фактически лишилась независимости и национальной экономики из-за спровоцированного рядом западных государств во главе с США внутреннего кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому журналу Panorma.
"В течение многих лет Киев пытались заставить сделать ложный выбор «с нами или против нас», между развитием сотрудничества на Востоке или на Западе, что в конечном итоге привело к коллапсу украинской государственности, никогда и так не отличавшейся крепостью. Итог на сегодня — де-факто потеря независимости, страдания людей, развал народного хозяйства страны, которая имела все возможности стать в Европе одной из наиболее стабильных и экономически крепких", — сказал он.
Российский министр отметил, что виновниками внутриполитического кризиса на Украине является «группа западных государств во главе с США, считающих весь мир сферой своего влияния, замахнувшихся на исключительность, делящих народы на „свои“ и „чужие“.
Лавров также обратил внимание на резкую смену линии блока НАТО, который до переворота призывал действующего тогда президента Украины Виктора Януковича не применять армию против протестующих, а после госпереворота „стал призывать незаконно захвативших власть путчистов использовать силу в отношении не согласных с ними регионов „пропорционально“.
“В линии Запада в этом сюжете нет ничего проукраинского, все — антироссийское. Мы видим, что для США и ряда их сателлитов разговоры о создании в Евро-Атлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности были ширмой, прикрытием для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства, передвижения разделительных линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации еэсовской программы „Восточное партнерство“, — заключил глава МИД РФ.
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