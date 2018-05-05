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В ДНР заявили о 25 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
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В ДНР заявили о 25 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки. Об этом заявили в представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — 629 единиц», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
Отмечается, что под огонь попали окраины Донецка и Ясиноватой, в частности села Спартак и Минеральное, горловские посёлки Верхнеторецкое Нижнее, Гольмовский, Зайцево, Озеряновка.
Ранее в ДНР рассказали, что Вооружённые силы Украины обстреливали из танков населённый пункт в районе Горловки.
3 мая постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил об эскалации напряжённости в Донбассе.
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