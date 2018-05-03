Украинские силовики обстреляли окраину Горловки, заявили в ДНР

Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.

"Сегодня утром, когда дети собирались в школу, украинские силовики обстреляли Зайцево, выпустив 12 122-миллиметравых снарядов, 10 танковых снарядов и 13 120— миллиметровых мин", — сказал Басурин.

Информация о разрушениях и пострадавшим уточняется.