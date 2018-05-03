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Украинские силовики обстреляли окраину Горловки, заявили в ДНР
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Украинские силовики обстреляли окраину Горловки, заявили в ДНР 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 3 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево, расположенный на окраине донецкой Горловки, выпустив при этом 35 мин и снарядов, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Поселок Зайцево расположен на линии соприкосновения, на северной окраине Горловки, контролируется ДНР. За время конфликта он неоднократно подвергался обстрелам.
"Сегодня утром, когда дети собирались в школу, украинские силовики обстреляли Зайцево, выпустив 12 122-миллиметравых снарядов, 10 танковых снарядов и 13 120— миллиметровых мин", — сказал Басурин.
Информация о разрушениях и пострадавшим уточняется.
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