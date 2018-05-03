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Украинские силовики из танков обстреляли окрестности Горловки
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Украинские силовики из танков обстреляли окрестности Горловки 

Свободная пресса 55 минут назад
Вооружённые силы Украины вечером 2 мая обстреляли из танков и ручных гранатомётов находящийся в городской черте Горловки посёлок Озаряновка.
Как сообщило оперативное командование ДНР, по населённому пункту были выпущены более 20 танковых снарядов и было совершено более 30 выстрелов из гранатомётов.
На данный момент информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения нет, пишут Argumenti.ru.
Ранее «СП» сообщала, что Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрелов мирных жителей в Донбассе украинскими военнослужащими и представителями Национальной гвардии Украины.
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