Украинские силовики из танков обстреляли окрестности Горловки

Вооружённые силы Украины вечером 2 мая обстреляли из танков и ручных гранатомётов находящийся в городской черте Горловки посёлок Озаряновка.

Как сообщило оперативное командование ДНР, по населённому пункту были выпущены более 20 танковых снарядов и было совершено более 30 выстрелов из гранатомётов.

На данный момент информации о разрушениях и жертвах среди мирного населения нет, пишут Argumenti.ru

Ранее «СП» сообщала, что Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту обстрелов мирных жителей в Донбассе украинскими военнослужащими и представителями Национальной гвардии Украины.

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