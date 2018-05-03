Ножом, молотком и газом: видео нападения на атошника в Киеве

Пять неизвестных напали на украинского силовика, участвовавшего в захвате донецкого аэропорта.

В Киеве неизвестные напали на участника так называемой «антитеррористической операции» на Донбассе, участвовавшего в захвате аэропорта Донецка , Дмитрия Вербича. О нападении рассказал его знакомый Валентин Бондаренко.

«Нападавшие — пять людей с закрытыми лицами. Один нанес удар ножом в спину. Потом забрызгали лицо газом и хотели добить молотком», — написал он на Facebook.

По словам Бондаренко, он прибыл на место через несколько минут после происшествия, наложил бандаж на раны пострадавшего и отвез его в областную больницу. Жизни Вербича ничего не угрожает.

Тем временем полиция Киева опубликовала запись с камер наблюдения, на которой видно, что на атошника напали три парня и две девушки. Правоохранители ведут поиск злоумышленников.