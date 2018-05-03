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Ножом, молотком и газом: видео нападения на атошника в Киеве
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Ножом, молотком и газом: видео нападения на атошника в Киеве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пять неизвестных напали на украинского силовика, участвовавшего в захвате донецкого аэропорта.
В Киеве неизвестные напали на участника так называемой «антитеррористической операции» на Донбассе, участвовавшего в захвате аэропорта Донецка, Дмитрия Вербича. О нападении рассказал его знакомый Валентин Бондаренко.
«Нападавшие — пять людей с закрытыми лицами. Один нанес удар ножом в спину. Потом забрызгали лицо газом и хотели добить молотком», — написал он на Facebook.
По словам Бондаренко, он прибыл на место через несколько минут после происшествия, наложил бандаж на раны пострадавшего и отвез его в областную больницу. Жизни Вербича ничего не угрожает.
Тем временем полиция Киева опубликовала запись с камер наблюдения, на которой видно, что на атошника напали три парня и две девушки. Правоохранители ведут поиск злоумышленников.
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