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«США мучают украинцев». Политолог о ситуации с правами человека на Украине
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«США мучают украинцев». Политолог о ситуации с правами человека на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия возмущена нежеланием Вашингтона объективно взглянуть на ситуацию с правами человека на Украине, а также молчанием в связи с заморозкой расследования трагических событий в Одессе 2014 года, заявили в посольстве РФ в США.
"Сегодня исполнилось ровно четыре года со дня трагических событий в одесском Доме профсоюзов, когда в результате поджога здания сторонниками «майдана» погибли десятки и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Тот факт, что виновные в этом страшном побоище до сих пор не наказаны, вызывает глубокое разочарование. Пассивность киевских властей в расследовании данной трагедии только способствует росту радикальных настроений на Украине", — говорится в опубликованном комментарии.
По словам российских дипломатов, «безнаказанность дает националистам ощущение вседозволенности», и «их бесчинства не прекращаются».
"Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую «заморозку» их расследования Киевом молчаливым согласием. Это подтверждается тем, что осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе Госдепа о ситуации с правами человека в мире. Такое положение не может восприниматься иначе как свидетельство нежелания Вашингтона объективно взглянуть на правочеловеческую ситуацию на Украине и, воспользовавшись своим влиянием на киевские власти, принудить их к ее исправлению", — отметили в дипмиссии.
РФ также озабочена тем, что США, провозглашающие себя чуть ли не «мерилом» нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов, следует из заявления.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак напомнил о роли Вашингтона в событиях на Украине в 2014 году.
"Наверное, будет очень сложно заставить Вашингтон посмотреть правде в глаза. То, что произошло на Украине, произошло в том числе, а, может, и в первую очередь по вине Вашингтона. Это не теория заговора, а абсолютно объективная информация: известны организации и структуры, которые занимались проведением этой «цветной революции». Кроме того, представители США достаточно высокого ранга все время находились на майдане, подстрекали, давали указания, финансировали. А Одесса 2 мая — это прямое продолжение событий, связанных с переворотом на Украине в 2014 году. По сути, США — это важнейший участник тех событий, всех мучений населения. Так что вряд ли они признают свою ошибку. Я не помню такого, чтобы США признавали ошибки или извинялись за сделанное. Сколько было развязано войн, но от самих США вряд ли возможно добиться признаний, извинений, попыток исправить ситуацию, вернуть ее в мирное русло и прекратить весь этот бардак, который происходит на Украине по их вине", — сказал Александр Дудчак.
После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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