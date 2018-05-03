Расследование убийств в Одессе: посольство РФ в США обвинило американцев в потакании Киеву 

«Администрация США обходит молчаливым согласием одесские события и „заморозку“ их расследования Киевом»! Так своё возмущение молчанием Вашингтона выразили в российском посольстве в Соединенных Штатах.
Дипломаты подчеркнули: в недавнем докладе Госдепа о ситуации с правами человека в мире — почему-то не нашлось места одесской трагедии. Второго мая 2014-го там, в Доме Профсоюзов — лишь по официальным данным погибли 48 человек, более двухсот пострадали — когда радикалы "Правого сектора" (запрещенного в России) и так называемой «самообороны майдана» сожгли палаточный городок на Куликовом поле, напоминает телеканал «Россия 24».
В нашем посольстве заявили, что молчание Вашингтона можно расценивать только, как нежелание объективно взглянуть на ситуацию на Украине.