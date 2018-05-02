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В курортной отрасли Крыма произошли кадровые перестановки
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В курортной отрасли Крыма произошли кадровые перестановки 

РИА Новости Крым 14 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Новые ротации в крымском правительстве — должность покидает заместитель министра курортов и туризма Республики Ольга Бурова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.
Замминистра курортов и туризма Крыма Ольга Бурова
"Освободить Бурову Ольгу Васильевну от должности заместителя министра курортов и туризма Республики Крым с 7 мая 2018 года по соглашению сторон", — говорится в документе.
Ольга Бурова с 22 февраля 2010 года работала в должности начальника управления туризма Министерства курортов и туризма АРК, после воссоединения Крыма с Россией — заняла пост замминистра Минкурортов РК. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник туризма Украины» (2003 год), грамотой Государственной службы туризма и курортов (2006 год), благодарностью Постоянного представителя президента Украины в Крыму (2009 год).
Кроме того, еще один заместитель главы Минкурортов — Людмила Бабий — отныне занимает должность заместителя министра курортов и туризма Республики, ее освободили от должности заместителя министра курортов и туризма Крыма — начальника управления маркетинга и развития.
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