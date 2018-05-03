Ещё
Стратегические предприятия Украины умирают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стратегические предприятия Украины умирают 

News.ru 21 минуту назад
Одно из последних стратегических предприятий Украины находится на грани банкротства.
И как утверждает Ireacor, до такого состояния их довело украинское правительство.
По мнению бывшего украинского министра экономики Виктора Суслова, заводы специально ставят в невыполнимые условия во время кризиса, они банкротятся и их за копейки скупают местные олигархи.
В пример Суслов приводит Одесский припортовый завод.
Он рассказал, что туда были прекращены поставки газа, из-за чего заводу пришлось полностью остановить свою работу. Простои привели к убыткам. И уже в мае состоится конкурс на это предприятие.
При этом бывший министр уверен, что инвесторы не станут рассматривать вариант вложения средств в Одесский припортовый завод, так как элементарно побоятся покупать его в таком состоянии.
Но при этом для украинских олигархов, по расчётам Суслова, такое предприятие — лакомый кусок, который можно купить дешево. При этом экс-министр заявил, что знает, кто купит это в прошлом грандиозное предприятие за копейки.
News.ru: последние новости
Депутату Рады сломали челюсть Русских на Украине назвали умственно отсталыми предателями Собчак передумала ехать в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ объяснило отказ от встречи с британцами16
Россия и Китай: сбывшийся кошмар США366
Банки начали переводить деньги на карты по-новому7
«Они обречены»4
Мацейчука наказали282
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение