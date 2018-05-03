Стратегические предприятия Украины умирают

Одно из последних стратегических предприятий Украины находится на грани банкротства.

И как утверждает Ireacor, до такого состояния их довело украинское правительство

По мнению бывшего украинского министра экономики Виктора Суслова, заводы специально ставят в невыполнимые условия во время кризиса, они банкротятся и их за копейки скупают местные олигархи.

В пример Суслов приводит Одесский припортовый завод.

Он рассказал, что туда были прекращены поставки газа, из-за чего заводу пришлось полностью остановить свою работу. Простои привели к убыткам. И уже в мае состоится конкурс на это предприятие.

При этом бывший министр уверен, что инвесторы не станут рассматривать вариант вложения средств в Одесский припортовый завод, так как элементарно побоятся покупать его в таком состоянии.

Но при этом для украинских олигархов, по расчётам Суслова, такое предприятие — лакомый кусок, который можно купить дешево. При этом экс-министр заявил, что знает, кто купит это в прошлом грандиозное предприятие за копейки.