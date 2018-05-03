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Посольство РФ выразило возмущение молчанием США о трагедии в Одессе
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Посольство РФ выразило возмущение молчанием США о трагедии в Одессе 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Посольство РФ в США возмущено тем, что американские власти обходят молчанием трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, а также «заморозку» их расследования Киевом. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.
"Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую «заморозку» их расследования Киевом молчаливым согласием, — цитирует ТАСС сообщение российских дипломатов. — Вызывает глубокую озабоченность, что США, провозглашающие себя чуть ли не «мерилом» нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов".
Как писала «РГ», в среду в Одессе состоялись памятные мероприятия, посвященные страшным событиям четырехлетней давности: тогда от рук украинских радикалов на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана». Их расстреливали снайперы, они выпрыгивали из окон заблокированного и подожженного здания, умирали от ожогов и отравления угарным газом. Еще 250 человек пострадали в той чудовищной трагедии, которая до сих пор, по сути, не расследована.
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