Посольство РФ выразило возмущение молчанием США о трагедии в Одессе

Посольство РФ США возмущено тем, что американские власти обходят молчанием трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, а также «заморозку» их расследования Киевом. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.

"Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую «заморозку» их расследования Киевом молчаливым согласием, — цитирует ТАСС сообщение российских дипломатов. — Вызывает глубокую озабоченность, что США, провозглашающие себя чуть ли не «мерилом» нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов".

Как писала «РГ», в среду в Одессе состоялись памятные мероприятия, посвященные страшным событиям четырехлетней давности: тогда от рук украинских радикалов на Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана». Их расстреливали снайперы, они выпрыгивали из окон заблокированного и подожженного здания, умирали от ожогов и отравления угарным газом. Еще 250 человек пострадали в той чудовищной трагедии, которая до сих пор, по сути, не расследована.