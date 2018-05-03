Франков: «Украина должна быть гостеприимной и удивить россиян нашим благополучием» 

Главный редактор украинского еженедельника «Футбол» Артем Франков выразил свое мнение касательно решения властей Украины не пустить ряд российских корреспондентов на финал Лиги чемпионов в Киеве.
Ранее сообщалось, что.
«Могу сказать, что тут нет никакого смысла что-то устраивать. Наоборот, наша первоочередная цель — проявить гостеприимство, чтобы гости из России уехали оглушенные тем, как все хорошо на Украине. Не стоит переносить известные всем отношения на финал Лиги чемпионов, — цитируют Франкова.
Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. В решающем матче турнира встретятся «Реал» и «Ливерпуль».