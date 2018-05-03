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Франков: «Украина должна быть гостеприимной и удивить россиян нашим благополучием»
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Франков: «Украина должна быть гостеприимной и удивить россиян нашим благополучием» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Главный редактор украинского еженедельника «Футбол» Артем Франков выразил свое мнение касательно решения властей Украины не пустить ряд российских корреспондентов на финал Лиги чемпионов в Киеве.
Ранее сообщалось, что.
«Могу сказать, что тут нет никакого смысла что-то устраивать. Наоборот, наша первоочередная цель — проявить гостеприимство, чтобы гости из России уехали оглушенные тем, как все хорошо на Украине. Не стоит переносить известные всем отношения на финал Лиги чемпионов, — цитируют Франкова.
Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. В решающем матче турнира встретятся «Реал» и «Ливерпуль».
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