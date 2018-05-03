Почему ЕС меняет правила въезда в Шенгенскую зону для обладателей безвиза

Грузии, Молдавии и Европейский союз намерен ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для жителей стран, на которые распространяется безвизовый режим. Если изменения, одобренные послами стран ЕС, вступят в силу, гражданам Украины Великобритании придётся заранее заполнять анкету и платить взнос. Источник RT в украинском МИД считает, что новые правила не начнут действовать до выборов президента страны в 2019 году, но в то же время отмечает, что решение послов ЕС фактически возвращает визовый режим.

Гражданам Украины, Молдавии, Грузии и Великобритании станет сложнее попасть на территорию стран Шенгенского соглашения. Послы стран ЕС одобрили новую Систему авторизации въезда в Европу (ETIAS) для граждан третьих стран, которые пользуются безвизовым режимом. Новые правила касаются только тех стран, с которыми ЕС подписал договор о безвизовом режиме.

Сейчас для въезда на территорию ЕС, например, украинцам необходимо показать офицеру на границе биометрический паспорт, а также обратный билет, бронь номера в отеле, страховку и документ о наличии денег на расходы. Такие же правила действуют для граждан Грузии и Молдавии. «Как правило, визовые офицеры стран ЕС лояльно относятся к украинцам, и отказов во въезде меньше 1%. На границе принимают даже бронь на сайте booking.com, которая ранее при оформлении визы не принималась во внимание», — рассказал RT источник в украинском МИД.

После вступления в силу новых правил процедура будет усложнена.

Минимум за четыре дня до даты поездки все, кто собирается пересечь границу со странами ЕС, должны будут заполнить заявку на сайте и уплатить 7 евро сбора. Данные паспорта сверят с базой данных ЕС и Интерпола , и только после этого будет выдано разрешение на въезд.

Планируется, что оно будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта. В случае необходимости время проверки может затянуться: проверяющие могут запросить дополнительную информацию или пригласить на собеседование. Новые правила будут введены после того, как их одобрят Европарламент Совет ЕС . Планируется, что сначала новая система начнёт работать в аэропортах и морских портах, а через три года — на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

«Тщательнее фильтровать потоки мигрантов»

Это совершенно логичное действие представителей ЕС после того, как они увидели, как действует безвизовый режим, рассказал в беседе с RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов . «Существует целый ряд проблем, особенно с теми людьми, которые выезжают якобы в туристических целях, а потом остаются работать на территории Европейского союза. Если для таких стран, как Польша , это является своеобразным преимуществом, потому что они за счёт мигрантов наращивают свою экономику, то в других странах, преимущественно Западной и Центральной Европы, подобные механизмы негативно сказываются на социальной и криминогенной ситуации в государстве. Это совершенно логичное решение европейских партнёров, которое позволит тщательнее фильтровать потоки мигрантов», — говорит эксперт.

Директор крупного киевского агентства по подбору персонала рассказал RT, что некоторые польские, венгерские или чешские компании нанимают украинцев нелегально. «Люди едут на сезонную работу — строительство объектов, сбор ягод на три месяца, потом три месяца отдыхают и снова отправляются на заработки. Пограничникам же они рассказывают, что живут у родственников или наслаждаются красотами стран ЕС», — пояснил он.

В беседе с RT житель Закарпатья Олег Фещенко рассказал, что за год вместе с женой на сезонных работах они смогли заработать на автомобиль и сделать в доме хороший ремонт. «Заказов очень много — проблем с поиском работы нет. Больше всего предложений поступает из Польши», — говорит Олег.

Вместе с тем польские пограничники начали массовую проверку фирм, которые занимаются трудоустройством иностранцев. Так, во время инспекции одной из компаний в Гданьске (Польша) в феврале 2018 года правоохранители обнаружили, что агентство незаконно трудоустроило 134 иностранца, 126 из них оказались нелегалами из Украины. Всех их депортировали домой.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил в середине апреля, что украинский паспорт становится всё более востребованным. «Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал он в Twitter.

Однако заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек считает, что таким образом Порошенко стремится убрать из страны недовольное нищенской жизнью работоспособное население. «Именно поэтому так расхваливает преимущества национального паспорта как возможности интегрирования в Европу. Отток „заробитчан“ в страны Евросоюза позволяет официальному Киеву не бояться новых „майданов“: стоять будет некому», — сказал он в беседе с RT.

Источник RT в украинском МИД считает, что решение может быть принято до конца года, но вступит в силу не ранее чем через несколько лет. «Никаких ограничений до выборов президента и парламента в следующем году, очевидно, введено не будет», — считает собеседник канала. По его мнению, решение послов ЕС приводит к фактическому возврату визового режима, что противоречит соглашению, подписанному между Украиной и Евросоюзом.

В свою очередь, директор крупного киевского агентства по подбору персонала прогнозирует, что мигранты всё равно найдут способ попасть в ЕС. «Разница в размере заработных плат между Украиной и Польшей очень велика — порой в три-четыре раза. На Украине уровень дохода населения не растёт, тарифы же увеличиваются, что и подстёгивает людей активнее искать работу за границей», — пояснил он в интервью RT.

Невостребованный безвиз

Безвизовый режим со странами Европейского союза был одним из основных требований украинцев, которые вышли на Майдан в декабре 2013 года. От президента Виктора Януковича они требовали не только подписать соглашение о зоне свободной торговли со странами Европейского союза, но и убрать любые препятствия для пересечения границы.

«Мы хотели добиться такого же высокого уровня жизни, как и в странах ЕС, а также получить массу дополнительных прав при поездках в страны Евросоюза. Именно поэтому вышли на акции протеста в центре Киева в конце 2013 года. Но никто не знал, что станет только хуже и на путешествия в страны ЕС у нас не будет денег», — рассказал RT киевлянин Александр Миханов.

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата на Украине в марте 2018 года составила 8,3 тыс. грн. ($320).

Право на льготный проезд в страны ЕС украинцы получили 11 июня 2017 года. По данным президента Петра Порошенко, на начало марта 2018 года правом льготного въезда в страны Шенгенского соглашения воспользовались около 500 тыс. украинцев.

По данным Министерства инфраструктуры, за последние 20 лет хотя бы один раз в самолёт садились только 5% украинцев. Продавать туры удаётся благодаря системе раннего бронирования, возможности оплатить поездку в рассрочку, в единичных случаях — в кредит.