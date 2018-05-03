В Вене прошла памятная акция по случаю годовщины поджога Дома профсоюзов

ВЕНА, 3 мая — РИА Новости . Памятная акция по случаю четвертой годовщины поджога Дома профсоюзов в Одессе радикальными националистами состоялась в среду в центре Вены

Активисты общественной гуманитарной организации «Комитет за мир на Украине » при поддержке австрийского антифашистского движения и коммунистической молодежи Австрии собрались на площади перед Собором святого Стефана, чтобы рассказать о кровавых событиях, произошедших 2 мая 2014 года на Украине.

Участники митинга в течение нескольких часов показывали сотням прохожих фотографии трагедии в Одессе, выражали протест против засилья неонацистов на Украине, призывая не допустить произвола радикальных националистов и распространения ненависти на Украине.