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В Вене прошла памятная акция по случаю годовщины поджога Дома профсоюзов
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В Вене прошла памятная акция по случаю годовщины поджога Дома профсоюзов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 3 мая — РИА Новости. Памятная акция по случаю четвертой годовщины поджога Дома профсоюзов в Одессе радикальными националистами состоялась в среду в центре Вены.
Активисты общественной гуманитарной организации «Комитет за мир на Украине» при поддержке австрийского антифашистского движения и коммунистической молодежи Австрии собрались на площади перед Собором святого Стефана, чтобы рассказать о кровавых событиях, произошедших 2 мая 2014 года на Украине.
Участники митинга в течение нескольких часов показывали сотням прохожих фотографии трагедии в Одессе, выражали протест против засилья неонацистов на Украине, призывая не допустить произвола радикальных националистов и распространения ненависти на Украине.
После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.
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