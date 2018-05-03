В Киеве продолжат рассмотрение дела против Януковича

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости . Оболонский районный суд Киева в четверг продолжит заседание по уголовному делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича , обвиняемого в государственной измене, где должны начаться прения сторон.

Суд ранее перешел к стадии судебных прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты. Они считают, что суд принял это решение под политическим давлением. Защитники в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает незаконным решение суда о переходе к стадии прений сторон.

Кроме того, суд вызвал экс-главу государства на заседание, начало которого запланировано на 10.00 (совпадает с мск). Соответствующая повестка была опубликована в газете «Урядовый курьер». Коллегия суда также предложила Януковичу выбрать себе другого защитника в связи с заявлением его адвокатов, что они не смогут присутствовать на заседаниях 3 и 4 мая. На заседании, запланированном на четверг, суд может назначить подсудимому государственного адвоката.

Допрос свидетелей

В конце февраля суд перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, были допрошены три свидетеля: экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционного блока» Михаил Добкин , старший диспетчер обслуживающего движение воздушных судов на Украине предприятия «Украэрорух» в Днепре Андрей Чертков и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма . Также ранее суд допросил в режиме видеоконференции жительницу Крыма Оксану Медиеву. Она была участницей так называемого «антимайдана» в Киеве и дала показания, как на автобус, на котором участники акции возвращались домой в феврале 2014 года, напали сторонники «майдана». По ее мнению, это событие привело к активизации протестных настроений в Крыму.

По мнению адвокатов, их показания были бы крайне важными, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии «Удар», мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.

Допрос Азарова

Ранее суд частично удовлетворил ходатайство защиты о допросе Азарова в режиме видеоконференции с территории России , однако не позволил сделать это в порядке международной правовой помощи, который предполагал бы привлечение к процессу допроса соответствующих органов РФ.

Азаров ранее выступил с публичным заявлением, в котором попросил суд в Киеве допросить его в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции. Он заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, «которое было организовано высшими должностными лицами» страны. Он утверждает, что регулярно получает угрозы, и считает, что на Украине существует опасность для его жизни.

Таким образом, состоится ли допрос Азарова в киевском суде, пока остается неизвестным. Ранее суд принял такое же решение по допросу в судебном процессе в режиме видеоконференции Януковича, разрешив его допрос, но отказавшись направлять официальный запрос в органы РФ. Впоследствии Янукович отказался давать показания в суде, сославшись на то, что готов это делать только в случае направления киевским судом официального запроса минюсту РФ

Заочное правосудие

Дело о госизмене — одно из многих, которые генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.

Как ранее заявил генпрокурор Юрий Луценко , суть обвинений сводится к тому, что Янукович, «находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его „ввести на Украину оккупационные войска“.

Экс-президент Украины отверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма российским властям с такими призывами. Москва также заявила, что письмо подобного содержания не поступало.

Судебное следствие по делу проходит по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей. Обвинение намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение.

Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участвовать в процессе путем видеоконференции из российского суда. Суд отметил, что Янукович „знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории России с целью уклонения от уголовной ответственности“.

По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде на Украине, но не может приехать, опасаясь за свою безопасность. Защитники заявляют, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.