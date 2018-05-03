В Киеве продолжат рассмотрение дела против Януковича 

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в четверг продолжит заседание по уголовному делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, где должны начаться прения сторон.
Суд ранее перешел к стадии судебных прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты. Они считают, что суд принял это решение под политическим давлением. Защитники в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает незаконным решение суда о переходе к стадии прений сторон.
Кроме того, суд вызвал экс-главу государства на заседание, начало которого запланировано на 10.00 (совпадает с мск). Соответствующая повестка была опубликована в газете «Урядовый курьер». Коллегия суда также предложила Януковичу выбрать себе другого защитника в связи с заявлением его адвокатов, что они не смогут присутствовать на заседаниях 3 и 4 мая. На заседании, запланированном на четверг, суд может назначить подсудимому государственного адвоката.
Допрос свидетелей
Суд по делу Януковича допрашивает свидетелей уже в течение нескольких месяцев. Ранее суд завершил допрос свидетелей со стороны обвинения, в их числе были представители нынешней власти Украины, которые во время «евромайдана» представляли оппозицию. В частности, были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД страны Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и президент Петр Порошенко.
В конце февраля суд перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, были допрошены три свидетеля: экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционного блока» Михаил Добкин, старший диспетчер обслуживающего движение воздушных судов на Украине предприятия «Украэрорух» в Днепре Андрей Чертков и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма. Также ранее суд допросил в режиме видеоконференции жительницу Крыма Оксану Медиеву. Она была участницей так называемого «антимайдана» в Киеве и дала показания, как на автобус, на котором участники акции возвращались домой в феврале 2014 года, напали сторонники «майдана». По ее мнению, это событие привело к активизации протестных настроений в Крыму.
Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей, которые будут допрошены со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138. При этом позже суд по ходатайству защиты согласился расширить круг свидетелей, которые могут быть допрошены в суде. В частности, суд согласился допросить экс-премьера Украины Николая Азарова, экс-главу администрации президента страны Андрея Клюева, бывшего главу МВД Виталия Захарченко, бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-главу минобороны Павла Лебедева.
Суд отказал защите в допросе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главы комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности.
По мнению адвокатов, их показания были бы крайне важными, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию на Украине в 2014 году.
Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии «Удар», мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса на Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.
Допрос Азарова
Ранее суд частично удовлетворил ходатайство защиты о допросе Азарова в режиме видеоконференции с территории России, однако не позволил сделать это в порядке международной правовой помощи, который предполагал бы привлечение к процессу допроса соответствующих органов РФ.
Азаров ранее выступил с публичным заявлением, в котором попросил суд в Киеве допросить его в качестве свидетеля по делу Януковича в режиме видеоконференции. Он заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, «которое было организовано высшими должностными лицами» страны. Он утверждает, что регулярно получает угрозы, и считает, что на Украине существует опасность для его жизни.
Таким образом, состоится ли допрос Азарова в киевском суде, пока остается неизвестным. Ранее суд принял такое же решение по допросу в судебном процессе в режиме видеоконференции Януковича, разрешив его допрос, но отказавшись направлять официальный запрос в органы РФ. Впоследствии Янукович отказался давать показания в суде, сославшись на то, что готов это делать только в случае направления киевским судом официального запроса минюсту РФ.
Заочное правосудие
Дело о госизмене — одно из многих, которые генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства, судебный процесс по нему идет с 4 мая 2017 года.
Как ранее заявил генпрокурор Юрий Луценко, суть обвинений сводится к тому, что Янукович, «находясь на территории России в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента России и призвал его „ввести на Украину оккупационные войска“.
Экс-президент Украины отверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма российским властям с такими призывами. Москва также заявила, что письмо подобного содержания не поступало.
Судебное следствие по делу проходит по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей. Обвинение намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение.
Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участвовать в процессе путем видеоконференции из российского суда. Суд отметил, что Янукович „знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории России с целью уклонения от уголовной ответственности“.
По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде на Украине, но не может приехать, опасаясь за свою безопасность. Защитники заявляют, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.