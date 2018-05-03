СМИ: Побывавших в Крыму российских журналистов не пустят на финал футбольной Лиги чемпионов

Российским журналистам ограничат попадание на финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем», который пройдёт в Киеве 26 мая.

Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, Украина намерена запретить въезд россиянам, которые нарушали государственную границу страны и посещали Крым , ДНР и ЛНР.

«В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация», — заявил один из собеседников источника.

Ранее известный карикатурист Омар Момани представил анонс финала Лиги чемпионов.