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СМИ: Побывавших в Крыму российских журналистов не пустят на финал футбольной Лиги чемпионов
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СМИ: Побывавших в Крыму российских журналистов не пустят на финал футбольной Лиги чемпионов 

RT на русском 1 час назад
Российским журналистам ограничат попадание на финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем», который пройдёт в Киеве 26 мая.
Об этом сообщают «Известия».
По информации издания, Украина намерена запретить въезд россиянам, которые нарушали государственную границу страны и посещали Крым, ДНР и ЛНР.
«В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска. Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация», — заявил один из собеседников источника.
Ранее известный карикатурист Омар Момани представил анонс финала Лиги чемпионов.
RT на русском: последние новости
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