Незаконно посещавших Крым россиян не пустят на финал Лиги чемпионов

Министерство внутренних дел Украины выступило со специальным распоряжением, согласно которому болельщиков, незаконно посещавших Крым , не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве, сообщает ТАСС

"Нарушители государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных и те, кто незаконно посещал Крым, не будут пропущены на финальные матчи Лиги Чемпионов", — заявил министр МВД Украины Арсен Аваков

Также он отметил, что в дни финала женской и мужской Лиги чемпионов пограничные службы будут работать по предварительным спискам.

"Мы будем работать по предварительным спискам, то есть, получим списки от авиационных компаний и обработаем. Мы знаем, кто к нам приедет, и они будут проходить по ускоренному режиму", — подытожил он.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.