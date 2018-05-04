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Незаконно посещавших Крым россиян не пустят на финал Лиги чемпионов
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Незаконно посещавших Крым россиян не пустят на финал Лиги чемпионов 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министерство внутренних дел Украины выступило со специальным распоряжением, согласно которому болельщиков, незаконно посещавших Крым, не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве, сообщает ТАСС.
"Нарушители государственной границы, которые у нас есть в наших базах данных и те, кто незаконно посещал Крым, не будут пропущены на финальные матчи Лиги Чемпионов", — заявил министр МВД Украины Арсен Аваков.
Также он отметил, что в дни финала женской и мужской Лиги чемпионов пограничные службы будут работать по предварительным спискам.
"Мы будем работать по предварительным спискам, то есть, получим списки от авиационных компаний и обработаем. Мы знаем, кто к нам приедет, и они будут проходить по ускоренному режиму", — подытожил он.
Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.
Ранее сообщалось, что вратарь мадридского "Реала" признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
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