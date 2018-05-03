«Известия»: побывавших в Крыму российских журналистов не пустят на финал Лиги чемпионов в Киеве

Российские журналисты, посетившие Крым после марта 2014 года, не будут допущены на финал Лиги чемпионов в Киеве, утверждают "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах Украины . Также под санции могут попасть корреспонденты, бывавшие в ОРДЛО.

— В первую очередь это касается лиц, которые посетили Крым через закрытые пункты пропуска, — цитируют «Известия» анонимный источник. — Эти люди нарушили украинское законодательство и не смогут освещать спортивное мероприятие из Киева, даже если у них будет аккредитация. — Ограничения будут распространяться и на журналистов, которые побывали в непризнанных республиках.