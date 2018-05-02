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Жданов: бойкот соревнований в России — это позиция всех украинских властей
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Жданов: бойкот соревнований в России — это позиция всех украинских властей 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Министр спорта Украины Игорь Жданов напомнил, что украинские борцы неосновным составом самовольно участвуют в чемпионате Европы на территории России.
«В Каспийске (Россия) продолжается чемпионат Европы по борьбе. К большому сожалению, вопреки позиции украинского государства Ассоциация спортивной борьбы Украины самовольно отправила на эти соревнования ряд спортсменов и тренеров.
Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми! Остаюсь категорически принципиальным и последовательным в своей позиции: никакого участия сборных команд Украины в любых соревнованиях в России — стране-агрессоре. С этой целью был издан соответствующий приказ министерства. Хочу отдельно подчеркнуть — это не просто моя личная точка зрения. Бойкот соревнований в России — это позиция правительства Украины, всех украинских властей.
Как говорил и ранее, поездка отдельных украинских борцов и тренеров в Россию происходит без финансовой и организационной поддержки министерства по делам молодёжи и спорта. Ни одной гривны налогоплательщиков на это не потрачено. Предупреждаю всех, что мы будем жёстко отслеживать такие самовольные путешествия на предмет возможного нарушения законодательства спортсменами и тренерами, которые являются штатными сотрудниками государственного учреждения «Укрспортобеспечения» и работают по контракту с государством.
Отмечу, что в Россию не поехал основной состав сборной и ни один спортсмен из числа военнослужащих. Это первые практические результаты действия приказа министерства, общих усилий министерства обороны Украины, МВД Украины и СБУ по защите спортсменов-военнослужащих от возможных провокаций и неправомерных действий со стороны спецслужб страны-агрессора.
Спасибо всем федерациям по видам спорта, спортсменам и тренерам, которые разделяют и поддерживают нашу патриотическую и государственную позицию по бойкоту соревнований в России», — написал Жданов на своей странице в «Фейсбук».
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