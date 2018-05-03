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Министр спорта Украины назвал недопустимым участие украинских борцов на ЧЕ в России
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Министр спорта Украины назвал недопустимым участие украинских борцов на ЧЕ в России 

Газета.Ru 46 минут назад
Министр спорта Украины Игорь Жданов отметил свое негативное отношение к участию национальной сборной в чемпионате Европы по борьбе, который проходил в России. Об этом сообщает «Советский спорт».
"В г. Каспийске (Россия) продолжается чемпионат Европы по борьбе. К большому сожалению, вопреки позиции украинского государства — Ассоциация спортивной борьбы Украины самовольно отправила на эти соревнования ряд спортсменов и тренеров", — написал Жданов у себя в фейсбуке.
Министр также назвал бойкот соревнований в России консолидированной позицией правительства Украины.
"Как министр и гражданин, считал и считаю такие действия недопустимыми! Остаюсь категорически принципиальным и последовательным в своей позиции — никакого участия сборных команд Украины в любых соревнованиях в России, как стране-агрессору. С этой целью был издан соответствующий приказ министерства", — подчеркнул функционер.
Ранее украинский боец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Жан Беленюк сообщил о том, что ему запретили ехать на чемпионат Европы по спортивной борьбе в Россию.
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