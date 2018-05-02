Порошенко потребовал разобраться с подкупом избирателей 

Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от правоохранительных органов расследовать факты подкупа избирателей, которые наблюдались на выборах в объединённые территориальные общины 29 апреля.
«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как гаранта избирательных прав — это абсолютно неприемлемо», — говорится в Twitter Порошенко.
Также он дал поручение к Национальной полиции, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины разобраться со случаями подкупов.
Ранее Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.