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Порошенко потребовал разобраться с подкупом избирателей
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Порошенко потребовал разобраться с подкупом избирателей 

RT на русском 26 минут назад
Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от правоохранительных органов расследовать факты подкупа избирателей, которые наблюдались на выборах в объединённые территориальные общины 29 апреля.
«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как гаранта избирательных прав — это абсолютно неприемлемо», — говорится в Twitter Порошенко.
Также он дал поручение к Национальной полиции, Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины разобраться со случаями подкупов.
Ранее Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.
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