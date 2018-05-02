Порошенко потребовал разобраться с подкупом избирателей

«Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как гаранта избирательных прав — это абсолютно неприемлемо», — говорится в Twitter Порошенко.

Ранее Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ.