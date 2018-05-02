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Апрель в Киеве побил рекорд тепла за более чем 130 лет
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Апрель в Киеве побил рекорд тепла за более чем 130 лет 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Киев, 2 мая /Синьхуа/ — Нынешний апрель в Киеве выдался самым теплым с 1881 года. Об этом сегодня сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Температура воздуха в украинской столице в среднем составила 13,1 градуса по Цельсию, что на 4,4 градуса выше климатической нормы.
При этом во второй и третьей декадах апреля киевляне наслаждались по-летнему жаркой погодой, установившей пять температурных рекордов.
Самым теплым днем месяца стало 29 апреля, когда столбик термометра поднялся до отметки 26,8 градуса.
Март текущего года был признан самым холодным за последние 18 лет. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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