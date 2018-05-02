Операция Объединенных сил не приведет к обострению ситуации на востоке Украины — глава командования

С. Наев особо подчеркнул, что операция направлена на скорейшее прекращение огня и реинтеграцию Донбасса. Для достижения этих целей украинская армия планирует восстанавливать на неподконтрольных Киеву территориях верховенство права, обеспечивать там безопасность и общественный порядок, а также возрождать объекты инфраструктуры, разрушенные в ходе боевых действий.

30 апреля Украина официально завершила Антитеррористическую операцию, проводившуюся в Донбассе четыре года, и начала вместо нее операцию Объединенных сил. —0—