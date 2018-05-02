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Операция Объединенных сил не приведет к обострению ситуации на востоке Украины — глава командования
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Операция Объединенных сил не приведет к обострению ситуации на востоке Украины — глава командования 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Киев, 2 мая /Синьхуа/ — Начатая Украиной операция Объединенных сил не приведет к обострению ситуации в Донбассе. Об этом сегодня заявил журналистам командующий Объединенных сил Сергей Наев, слова которого цитирует пресс-служба министерства обороны.
С. Наев особо подчеркнул, что операция направлена на скорейшее прекращение огня и реинтеграцию Донбасса. Для достижения этих целей украинская армия планирует восстанавливать на неподконтрольных Киеву территориях верховенство права, обеспечивать там безопасность и общественный порядок, а также возрождать объекты инфраструктуры, разрушенные в ходе боевых действий.
30 апреля Украина официально завершила Антитеррористическую операцию, проводившуюся в Донбассе четыре года, и начала вместо нее операцию Объединенных сил. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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