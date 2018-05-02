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Украина ввела новые санкции против России
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Украина ввела новые санкции против России 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости/Пресс-служба президента Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил санкции против России. Об этом заявили в пресс-службе СНБО.
Отмечается, что в частности санкции синхронизированы со списком Министерства финансов США, который был опубликован 6 апреля.
«Санкции вводятся по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.
>> Россию предупредили о новых санкциях
Санкции введены и против депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также в отношении лиц, которые якобы причастны «к информационной и киберагрессии» против украинской стороны.
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