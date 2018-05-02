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Украина приостановила деятельность в органах СНГ
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Украина приостановила деятельность в органах СНГ 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, сообщает пресс-служба СНБО.
«Совет также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений», — сообщатся на сайте СНБО.
16 апреля украинский президент Петр Порошенко дал поручение кабмину о расторжении ряда договоров со странами СНГ.
Перед этим Порошенко заявил о намерении прекратить действие положений по военному и стратегическому сотрудничеству договора о дружбе Украины и России, также было поручено начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.
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