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Безвиз — всё? Евросоюз ужесточает правила въезда для граждан Украины, Грузии и Молдавии
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Безвиз — всё? Евросоюз ужесточает правила въезда для граждан Украины, Грузии и Молдавии 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: Русские Афины
Жителям Украины, Молдавии, Грузии и ряда других стран станет сложнее ездить в Европу. Как сообщает сайт Совета Евросоюза, послы ЕС уже одобрили изменение процедуры. Если Европарламент и Совет ЕС тоже скажут «Да», то, минимум за 4 дня до поездки, гражданам, так называемых, третьих стран придётся заполнять заявление через интернет и платить сбор 7 евро. И это — еще не гарантия въезда. Право решить — пускать гостя в Евросоюз или нет — останется за пограничниками. То есть, по сути, безвизовый режим уйдёт в прошлое, отмечает телеканал «Росси 24».
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