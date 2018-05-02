Порошенко: Украина в течение недели подготовит решение об отзыве представителей из СНГ

"Прошу Павла Анатольевича [Климкина] на протяжении недели внести мне предложения об отзыве всех украинских представителей из Минска , из координационных органов СНГ", — заявил он в ходе заседания СНБО, трансляцию которого вели украинские телеканалы.

Таким образом, по словам Порошенко, страна прекратит участие в координационных он органах Содружества. При этом он подчеркнул, что это не означает выход из СНГ, так как Украина в него никогда не входила.

12 апреля Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. В свою очередь, 23 апреля председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что страна пока не представила официальное уведомление о намерении выйти из органов Содружества.