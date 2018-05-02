Порошенко: Украина в течение недели подготовит решение об отзыве представителей из СНГ 

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил главе украинского МИД Павлу Климкину в ближайшее время подготовить предложения об отзыве украинских представителей из координационных органов СНГ.
"Прошу Павла Анатольевича [Климкина] на протяжении недели внести мне предложения об отзыве всех украинских представителей из Минска, из координационных органов СНГ", — заявил он в ходе заседания СНБО, трансляцию которого вели украинские телеканалы.
Таким образом, по словам Порошенко, страна прекратит участие в координационных он органах Содружества. При этом он подчеркнул, что это не означает выход из СНГ, так как Украина в него никогда не входила.
12 апреля Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. В свою очередь, 23 апреля председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что страна пока не представила официальное уведомление о намерении выйти из органов Содружества.
Украина в декабре 1991 года ратифицировала соглашение о создании СНГ и Протокол к соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому де-юре так и не стала членом СНГ. Киев, тем не менее, принимал участие в работе организации, хотя и не на всех уровнях. В 2014 году, после смены власти в Киеве, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.