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Порошенко поручил проработать отзыв представителей Украины из органов СНГ
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Порошенко поручил проработать отзыв представителей Украины из органов СНГ 

РИА Новости 54 минуты назад
КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из координационных органов СНГ.
Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.
"Прошу, Павел Анатолиевич (Климкин — глава МИД Украины), в ближайшее время, на протяжении недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ", — заявил Порошенко в среду на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.
После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе Содружества независимых государств. Позднее Лебедев призвал Киев к активному сотрудничеству в рамках интеграционного объединения, отметив, что оно пошло бы на пользу и Украине, и другим странам-членам.
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