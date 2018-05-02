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Сожжение одесситов в прямом эфире: Воспоминания об «Одесской Хатыни»
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Сожжение одесситов в прямом эфире: Воспоминания об «Одесской Хатыни» 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Так, одесситка, которая принесла цветы к месту трагедии у Дома профсоюзов, рассказала о том, как киевский режим организовал кровавую расправу над сторонниками федерализации Украины.
В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны «майдана» напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли.
Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон с разных этажей, а радикалы при этом продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.
Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников «антимайдана».
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