Сожжение одесситов в прямом эфире: Воспоминания об «Одесской Хатыни»

Так, одесситка, которая принесла цветы к месту трагедии у Дома профсоюзов, рассказала о том, как киевский режим организовал кровавую расправу над сторонниками федерализации Украины

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ ) и так называемой самообороны «майдана» напали на Куликовом поле на активистов, собиравших подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли.

Заблокированные в здании люди, пытаясь спастись, выпрыгивали из окон с разных этажей, а радикалы при этом продолжали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения.

Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников «антимайдана».