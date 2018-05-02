Украина не пустили «пророссийски настроенных иностранцев» в Одессу 

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Украина не пропустила граждан Италии, Чехии и России, которые ехали освещать годовщину трагедии в Одессе 2 мая, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"В течение только 1 мая государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украину «освещать» события 2 мая в Одессе", — говорится в сообщении ведомства.
По данным пограничников, граждане Италии и Чехии не пропущены из-за того, что те «неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине». Также ведомство сообщает, что сотрудники погранслужбы Украины, не пропустили россиянина, так как «он не смог подтвердить цель своей поездки».
"Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами", — говорится в сообщении госпогранслужбы Украины.
После госпереворота на Украине активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.