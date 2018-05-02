Украина не пустили «пророссийски настроенных иностранцев» в Одессу

"В течение только 1 мая государственная пограничная служба не допустила въезда в Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись в Украину «освещать» события 2 мая в Одессе", — говорится в сообщении ведомства.

По данным пограничников, граждане Италии и Чехии не пропущены из-за того, что те «неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода в Украине». Также ведомство сообщает, что сотрудники погранслужбы Украины, не пропустили россиянина, так как «он не смог подтвердить цель своей поездки».

"Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами", — говорится в сообщении госпогранслужбы Украины.