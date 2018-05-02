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На Украину не впустили журналистов из трех стран из-за «пророссийских» взглядов
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На Украину не впустили журналистов из трех стран из-за «пророссийских» взглядов 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Украинские пограничники запретили въезд в страну журналистам из России, Чехии и Италии, сочтя их «пророссийски настроенными лицам», сообщает госпогранслужба Украины.
«1 мая государственная пограничная служба не допустила въезда на Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России. Все они направлялись на Украину «освещать» события 2 мая в Одессе», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным госпогранслужбы, граждане Италии и Чехии были не пропущены через госграницу в аэропорту «Борисполь» «на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов» — они якобы «неправдоподобно» освещали события на Украине.
Так, итальянский гражданин «под видом фотографа» был на территории Донбасса и выступал на телевидении «Оплот TV».
«В программах он озвучивал откровенно лживую информацию о ходе событий на Востоке Украины», — утверждает госпогранслужба.
Гражданин Чехии, заявляет ведомство, — это журналист политического издания, который «искажал события» на Украине.
Гражданина России не пропустили на Украину по результатам беседы — он прибыл с двумя детьми «как представитель фирмы по продаже дизайнерской одежды, а на самом деле оказался политическим обозревателем российского издательства».
Все трое улетели из страны обратными рейсами.
О задержании итальянского журналиста накануне сообщалось — речь идет о Джорджио Бьянки, который в 2015 году ездил в Донбасс и сделал там серию снимков, а также работал над документальным фильмом.
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