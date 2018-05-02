Журналистов из Италии, Чехии и РФ не пустили на Украину из-за «пророссийских» взглядов

КИЕВ, 2 мая. / ТАСС /. Украинские пограничники запретили въезд в страну российскому, чешскому и итальянскому журналистам как «пророссийски настроенным лицам». Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Чехии и "1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезд на Украину пророссийскии настроенных лиц — граждан Италии России ", — проинформировала пресс-служба, добавив, что «все они направлялись на Украину освещать годовщину событий 2 мая в Одессе».

Пограничники сообщили, что гражданин Италии и гражданин Чехии «не были пропущены через границу в аэропорту „Борисполь“ (международный аэропорт в Киевской области — прим. ТАСС) на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов», так как они «неправдоподобно освещали события, которые происходили в течение последнего периода на Украине». Кроме того, на Украину не бул пропущен гражданин России, который, как утверждают пограничники, «оказался политическим обозревателем российского издательства».

"Все трое иностранцев возвращены обратными рейсами", — заверили в пресс-службе.

Во вторник, 1 мая, в страну не пустили итальянского журналиста Джорджо Бьянки, намеревавшегося посетить траурные мероприятия по случаю годовщины трагедии 2 мая в Одессе. Ему сообщил о запрете на въезд в страну, после чего он был выслан ближайшим рейсом. Позднее стало известно, что во въезде на Украину также было отказано журналисту чешского издания Parlamentni Listy ("Парламентские листы") Яну Рыхетски.