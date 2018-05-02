Жители Одессы о «Марше украинского порядка»: «Зачем отмечать, или оплакивать, или смеяться над этим?»

В среду, 2 мая, в Одессе пройдет так называемый «Марш украинского порядка». В день годовщины трагедии в Доме профсоюзов по городу пройдут украинские националисты.

Организаторы заявили, что мероприятие не будет днем скорби по погибшим 2 мая 2014 года, а, скорее, «празднованием победы над противниками Украины ». Они пообещали вывести на улицы около полутора тысяч человек и проводить подобные марши ежегодно. Как к такому мероприятию относятся местные жители? Одессит Дмитрий считает, что отмечать произошедшее не стоит:

«Я первый раз об этом слышу, если честно. Куда идти, к кому идти? Я отдыхаю на берегу моря в Одессе, поэтому даже понятия не имею, кто это организовывает. За себя лично могу ответить, что мы мирные жители, не трогайте нас лично, не нужны нам вот эти, не дай бог, военные действия, празднования вот эти, ходьба какая-то».

Как и организаторы марша, одессит Анатолий считает произошедшее 2 мая 2014 года победой, но участвовать в мероприятии не собирается:

«Число малых жертв остановило то, что Одесса осталась Одессой. Это называется прижечь болячку — вот мое отношение. Кто организовал там марш, кто они, я даже не хочу разбираться с этим вопросом, потому что мало ли под какой они подоплекой? Зачем отмечать, или оплакивать, или смеяться над этим? Нет, это все не нужно. Просто вот было событие, и все на этом».

В марте мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека на Украине упрекнула правоохранительные органы страны в том, что прогресса в расследовании событий 2 мая нет. Стоит ли ждать, что ситуация изменится, и как относиться к маршу в центре Одессе? Вот что говорит украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Вадим Карасев украинский политолог, директор Института глобальных стратегий «Когда этот судебный процесс может все-таки войти в такую активную фазу? Ну, скорее всего, со сменой власти. С коррекцией власти после президентских выборов, затем после парламентских выборов, то есть после электорального цикла 2019 года. Что касается этого уличного фронта, ну это понятно, что перебить вот эту активность тех, кто акцентирует внимание на трагедийной стороне событий в Одессе 2 мая. Часть Одессы, по крайней мере, или Одесса рассматривает это как победу над сепаратизмом, и, скорее всего, это больше даже медийное заявление. Я не уверен, что это будет какой-то большой, массовый марш».

Вместе с акцией украинских националистов в Одессе будет проходить и другая — траурная, в память о жертвах пожара в доме Профсоюзов. 2 мая 2014 года в здании оказались блокированы около сотни противников Евромайдана, 48 человек погибли.