В ДНР заявили об обстреле силовиками Горловки

ДОНЕЦК , 2 мая — РИА Новости . Украинские силовики выпустили более 20 танковых снарядов по населенному пункту в районе донецкой Горловки , заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В настоящее время силовики ведут обстрел из танков, автоматических и ручных гранатометов населенного пункта Озеряновка на Горловском направлении. По домам и улицам выпустили уже более 20 танковых снарядов и более 30 выстрелов из гранатометов", — сказал представитель ведомства.